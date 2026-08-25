‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 25 y 26 de agosto

Como cada semana Chedraui presenta las mejores ofertas del ’Martimiércoles’ que no te puedes perder este 25 y 26 de agosto. Esta semana podrás encontrar una amplia variedad de ofertas en verduras, frutas, carnes y más.
Los ’Martimiércoles’ se han vuelto ya una tradición en Chedraui donde se ofrecen una selección especial de productos de la más alta calidad con un precio bajo, volviéndose la mejor opción para llenar tu despensa.
En La Razón te dejamos algunas de las mejores ofertas que la tienda te ofrece durante sus días de promociones.
Frutas y verduras
- Tomate Saladette: $11.90 el kilo
- Aguacate hass: $38.50 el kilo
- Papa blanca: $39.50 el kilo
- Manzana roja mediana: $32.50 el kilo
- Papaya Maradol: $22.50 el kilo
- Zanahoria: $12.50 el kilo
- Lechuga: $12.50 el kilo
- Calabaza italiana: $26.90 el kilo
- Colifor Pre enfriada: $39.50 el kilo
- Mamey: $19.90 el kilo
- Manzana Beaburn: $39.90 el kilo
- Naranja Paramount: $42.50 el kilo
- Uva roja sin semilla: $69.00 el kilo
- Tomate saladet: $24.00 el kilo
- Plátano Chiapas: $26.00 el kilo
- Cebolla blanca: $32.90 el kilo
- Pepino verde: $22.00 el kilo
- Limón sin semilla: $14.00 el kilo
- Cilantro por rollo: $9.90
- Papaya: $39.00 el kilo
- Tomate verde: $36.90 el kilo
- Limón colima: $35.00 el kilo
Carne y mariscos
- Bistec pulpa blanca de res o carne para deshebrar de res: $199.00 el kilo
- Chuleta de cerdo natural: $98.90 el kilo
- Filete basa rojo: $68.00 el kilo
- Pierna de cerdo con hueso fresca: $99.900 el kilo
- Camarón coctelero: $139.00 el kilo
- Combinación de mariscos: $99.00 el kilo
- Pollo entero: $36.00 el kilo
- Pulpa de cerdo: $102.00 el kilo
- Milanesa pulpa negra de res: $257.00 el kilo
- Costilla de cerdo: $124.00 el kilo
- Higado SuKarne de res rebanado: $37.00 el kilo
- Tocino rebanado cerdo: $185.00 el kilo
- Alitas marinadas congeladas de pollo: $84.90 el kilo
- Chambrete con hueso de res: $179.00 el kilo
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LMCT