El Pulpo, caso indignante

De escándalo, nos comentan, el caso del exbeisbolista y alcalde de Poza Rica, Fernando El Pulpo Remes, de quien estos días se habla, porque fue corrido por ciudadanos indignados que le reclamaron por no apoyarlos tras haber quedado la ciudad completamente bajo el agua tras el desbordamiento del río Cazones. Imágenes dan cuenta de cómo los vecinos le lanzaron lodo a la camioneta en la que El Pulpo apareció. Y por si fuera poco, ayer el periodista Jorge García reveló documentos que darían cuenta del pago de 14 millones de pesos para la construcción de un muro de contención precisamente para el río Cazones, el cual, sin embargo, se dejó con un avance del 10 por ciento. Para colmo apareció un video en el que el funcionario declara: “Hablé con Conagua para ver cómo continuamos con el muro de contención… que lo tienen parado, y ha de haber habido presupuesto para ello y se lo fregaron”. ¿Qué tal?

