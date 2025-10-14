Las críticas de Sánchez Cordero

Con la novedad de que no sólo en la oposición y en algunos espacios académicos han cuestionado alguno de los componentes de las reformas a la Ley de Amparo. Resulta que ayer la diputada morenista Olga Sánchez Cordero se refirió a varios puntos sobre los que hizo consideraciones críticas: interés legítimo, procedencia del juicio, suspensión, cumplimiento de sentencias, entre otros. Cuestionó, por ejemplo, que con la reforma se afecta de alguna forma a quienes promueven acciones colectivas, como comunidades indígenas, consumidores… En materia de suspensión señaló también que se deben perfeccionar los parámetros de ponderación y control judicial en vez de retomar la estructura de los requisitos formales, como se plantea en las enmiendas. La exposición de la exministra de la Corte indica que, aunque pudiera compartir algunas razones que motivan la reforma, no está muy de acuerdo con los caminos que ésta tomó. ¿Qué dirá de todo esto Arturo Zaldívar? Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES El dichoso Fonden