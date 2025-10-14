Nombramientos para nuevas comisiones

Con la novedad de que hoy se dará un paso importante para la reintegración de dos de los otrora órganos autónomos que fueron eliminados. Y es que se prevé que comparezcan y después sean aprobados por el Senado los integrantes de la nueva Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, propuestos por la Presidencia. Se trata de Ledénika Mackensie Méndez, María de las Mercedes Olivares, Adán Salazar, Tania Villa y Norma Solano. También quedarían ya nombrados lo miembros de la nueva Comisión Nacional Antimonopolio: Andrea Marván, Ana María Reséndiz, Oscar Alejandro Gómez, Ricardo Salgado y Haydeé Soledad Aragón. Los futuros integrantes de la primera de las dos comisiones, que remplaza al Instituto Federal de Telecomunicaciones, acudirán ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y los de la segunda, que sustituye a la Comisión Federal de Competencia Económica, ante la de Economía. Pendientes.

