Rehenes, el caso de Ilana

En las historias que ayer se empezaron a contar tras la liberación de rehenes israelíes por parte de Hamas, resulta relevante la de la mexicana Ilana Gritzewsky. La joven estuvo retenida por el grupo radical durante 55 días —tiempo en el que sufrió vejaciones— antes de ser liberada en noviembre de 2023, algo que no ocurrió con su pareja, Matan Zangauker, quien estuvo en manos de Hamas hasta ayer. Poco tiempo después de que recuperó su libertad, Ilana encabezó una campaña por la liberación de los rehenes. Aquí se conoció ampliamente su caso. Apenas en agosto pasado, Ilana celebró una boda simbólica en la plaza de los rehenes en Tel Aviv. “Matan, si no te hubieran secuestrado ya podríamos estar casados. No puedo dejar de pensar en lo que nos arrebataron: nuestra inocencia y nuestro amor. Lucharé por ti hasta que regreses”, dijo ese día. Ayer, tras 738 días, la mexicana se reencontró con Matan.