En alerta, 2 municipios por derrame de crudo

A la crisis que enfrenta la región de La Huasteca por el desbordamiento de los ríos Cazones, Tecolutla y Pantepec, se suma una nueva emergencia ambiental: el derrame de hidrocarburos en el cauce del río Pantepec, el cual abastece de agua a varios municipios del norte de Veracruz, entre ellos Tuxpan.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), se trató de una pérdida de contención registrada en alrededor de ocho kilómetros en las inmediaciones del municipio de Álamo Temapache. Esto ha puesto en alerta a los municipios de Álamo y también de Tuxpan.

Pemex detalló que más de 600 personas participan en las tareas de limpieza y remediación del río Pantepec, en Veracruz, tras la fuga registrada en el oleoducto Poza Rica–Madero, que provocó el derrame de hidrocarburo en el afluente.

El Dato: Habitantes de Veracruz advirtieron que el crudo alcanzó las bombas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que abastecen de agua a la ciudad de Tuxpan.

Como parte de los trabajos de contención, personal especializado de la empresa instaló 650 metros de barrera oleofílica, que se suman a las dos previamente colocadas, con el objetivo de contener la propagación del material contaminante. Además, precisó que, hasta el momento, se han recuperado más de 180 mil litros de hidrocarburo.

De manera complementaria, se colocarán ocho barreras adicionales en los brazos del río Tuxpan, a fin de evitar la dispersión del producto y proteger a las comunidades ribereñas.

El despliegue operativo está conformado por 200 trabajadores de Pemex, 300 elementos de la Secretaría de Marina (Semar), 50 integrantes del gobierno estatal y municipal, así como 70 técnicos de empresas especializadas en el manejo de emergencias ambientales.

En entrevista con La Razón, Daniel Basurto, abogado especializado en derecho ambiental, consideró que, con base en la información de Pemex, el daño podría alcanzar un área de entre 160 mil y 400 mil metros cuadrados, lo que impactaría en sedimentos ribereños y la vegetación.

Explicó que, si el hidrocarburo ingresó al flujo del río, la dispersión puede “extenderse río abajo, lo que multiplica la zona de daño potencial a captaciones de agua, fauna y flora acuática”. Señaló que las comunidades que dependen de pozos, arroyos o del mismo río como fuente de abastecimiento están en riesgo de contaminación del agua potable o de la toma municipal.

El especialista advirtió que la presencia de hidrocarburos en cuerpos de agua superficiales, como el río Pantepec, representa un riesgo directo para la salud humana, debido a la volatilización de compuestos orgánicos como benceno, tolueno, xilenos e hidrocarburos aromáticos policíclicos, los cuales pueden inhalarse o incorporarse por contacto con el agua contaminada o por consumo indirecto.

El pasado 18 de octubre, Pemex advirtió que, como consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días en distintas regiones del país, se han generado “condiciones que favorecen el deslave y dispersión de hidrocarburos previamente emanados en chapopoteras naturales, así como, en algunos casos, pérdidas de contención en ductos, principalmente en zonas del litoral y del norte de Veracruz”.

Ante la magnitud del siniestro, la Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado, con especial atención en los municipios de Álamo Temapache y Tuxpan, considerados los de mayor riesgo. La dependencia comunicó que trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres niveles de gobierno y con Pemex para contener y mitigar los daños ambientales.

La Marina tiene 300 elementos disponibles, además de un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores y 10 vehículos, así como 650 metros de barrera contenedora de puerto y 500 metros de barrera contenedora de alta mar.

También hay un desnatador, un tanque remolcable, un tanque de almacenamiento temporal, una unidad de presión y vacío, un lampazo eléctrico y portátil y dos chalanes de almacenamiento, mismos que son equipo especializado para este tipo de eventos.

Dentro de las acciones planificadas se encuentran la colocación de barreras de contención en puntos estratégicos y recuperación de hidrocarburo, la dispersión con sustancias químicas, el desvío del flujo del derrame, todo en seguimiento de la evolución de la citada contingencia.

CSP pide revisar reforma a Ley de Aguas

Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a una revisión a la reforma enviada a la Ley de Aguas Nacionales, en la que se autoriza dar concesiones para que las mineras dirijan sus desechos a cauces federales.

En el artículo 118 de la reforma propone que, “para el otorgamiento de concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales, para la disposición final de residuos mineros o depósitos de aguas residuales de uso minero, se deberán acreditar las medidas necesarias de protección a núcleos de población, zonas productivas, cuerpos de agua o ecosistemas”.

Lo anterior contradice lo que señala el mismo artículo: “La autoridad del agua tiene prohibido otorgar concesiones sobre cauces o vasos y sus zonas federales para la disposición final de residuos mineros o depósitos de aguas residuales de uso minero”.

Consultada al respecto, la mandataria pidió que se evalúe el tema, pues subrayó que el fin de este cambio legislativo propuesto es frenar la comercialización del recurso hídrico.

“No, no debe ser. Se tiene que revisar; si así es la redacción, se tiene que revisar. El objetivo de la Ley Nacional de Aguas esencialmente es evitar la comercialización del agua o la transmisión de una concesión de un privado a otro privado; es el principal objetivo de esa ley, además de la actualización de algunos temas. Pero este artículo, por supuesto, debe revisarse porque no debe ser, como está redactado”, dijo.

Dicha reforma fue expuesta por la mandataria durante una conferencia el pasado 1 de octubre, como parte de un paquete para fortalecer el marco regulatorio en el uso del agua, y que entre sus puntos incluyó el endurecimiento de las sanciones contra delitos hídricos que van desde las multas hasta prisión por diez años.