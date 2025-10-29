Atiende CSP demanda añeja de presa en Durango

La mandataria Claudia Sheinbaum en conferencia virtual con Efraín Morales y Esteban Villegas, ayer en el banderazo de obra durante la conferencia de prensa.

Encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, este martes se dio el banderazo de salida para la construcción de la presa El Tunal II, en el estado de Durango, con la cual se espera garantizar el abasto de agua en la entidad para las próximas cinco décadas en beneficio de 340 mil habitantes del estado.

Desde el ejido El Nayar, Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), encabezó el arranque de obra que recibirá una inversión federal de tres mil 985 millones de pesos (mdp), y de ellos se ejercerán 300 mdp en este año.

El Dato: Las obras de El Tunal II se concluirán en el 2028; con ella se pretende sacar de operación los 69 pozos del acuífero Valle de Guadiana con mala calidad del agua.

El proyecto contempla una potabilizadora, línea de conexión, obra de toma, entre otros ductos, que se implementarán para eficientar la entrega del recurso a una velocidad de mil 500 litros por segundo.

“Estamos aquí reunidos para dar el banderazo de salida a estos trabajos para la construcción de la presa El Tunal II. Una obra muy relevante para la ciudad de Durango, que viene a complementar la presa Guadalupe Victoria que se inauguró en el mes de marzo, que nos hizo favor de inaugurar usted. Con estas dos obras, se va a garantizar el abasto de agua potable para la ciudad de Durango durante los siguientes 50 años. Los habitantes de Durango, con estas dos obras, recibirán agua de calidad suficiente y en cantidad también suficiente”, afirmó Morales López.

El subdirector de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Felipe Zataráin, detalló que una vez que la presa entre en funcionamiento, contemplan cerrar la operación de 69 pozos que actualmente presentan problemas en la calidad del agua por la presencia de flúor y arsénico.

Prevén que en abril de 2026 se concluya la primera etapa con la obra de desvío, aunque la conclusión del proyecto total será hacia el primer trimestre de 2028.

El funcionario detalló que la presa será construida con concreto compactado y tendrá una longitud de 280 metros, una altura de 98 metros, que almacenará un volumen total de 126 millones de metros cúbicos y su elaboración generará mil 400 empleos directos y 2 mil 800 indirectos.

Tras presentarse los detalles de la construcción de El Tunal II, que iniciaron este martes, el gobernador de la entidad, Esteban Villegas, afirmó que el proyecto representa un “seguro de vida” para las familias del estado e hizo hincapié en que con este plan se dará respaldo al campo.

“Es una presa que le viene a dar a Durango un impulso en la parte económica, por lo que significa, y también en la parte agrícola. Entonces, le estamos dejando, Presidenta, con su legado, un seguro de vida a todas las familias de Durango capital, que somos 600 mil habitantes”, afirmó.

Aunque la estimación federal es que se garantizará el abasto por las próximas cinco décadas, el gobernador consideró que, incluso, podría tener un alcance a 70 años.

Explicó que, para echar a andar este proyecto, se cerrarán los pozos para dejar descansar los mantos freáticos y éstos puedan volver a cargarse, de manera que, cuando se vuelva a presentar una sequía, haya manera de responder.

“Vamos a cerrar los pozos y a dejar descansar los mantos freáticos para que volvamos a recargar y que, cuando haya alguna sequía y la presa no esté en condiciones de poder dar el agua, echar a andar los pozos. Por eso es garantizar el agua, yo creo, los próximos 50, 70 años”, señaló.

Para garantizar el abasto mientras se realiza la obra, se interconectarán 8 tanques para que el recurso esté disponible las 24 horas de los siete días de la semana.

“Más de lo que vale en su valor económico… el valor que tiene esta obra. Hoy, para nosotros, estamos muy felices Presidenta, porque para Durango es un día histórico, porque Durango renace”, dijo.