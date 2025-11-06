Queman al junior en Sonora

Comentan en el norte que el desierto sonorense nunca había estado tan callado y es que, dicen, hasta el viento se apagó ante el silencio que han guardado el gobernador de esa entidad, Alfonso Durazo Montaño y el heredero de su corona, Alfonso Durazo Chávez, sobre las informaciones que apuntan a que las autoridades de Estados Unidos a este último le revocaron la visa, como lo han hecho con un montón de políticos mexicanos que despiertan sospechas por negocios que no son del agrado de diversas instancias de justicia del país vecino. Las versiones apuntan a que Durazo hijo estaría relacionado con una red de empresas que están en la mira de Washington por su presunto involucramiento con otras a las que asocian con robo y tráfico de hidrocarburos, o como se le ha llamado a últimas fechas, huachicol fiscal. Habrá que estar pendientes de una confirmación o en su caso de que se desmienta lo que se ha conocido al momento.

