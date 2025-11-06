Y acusan corrupción y negligencia

Y hablando de Sonora, fue en Hermosillo donde ayer decenas de ciudadanos marcharon para acusar que, detrás de la explosión en la tienda Waldo’s, en la cual 23 personas perdieron la vida, hay corrupción y negligencia. Por ello exigieron que la fiscalía estatal dé a conocer los nombres de los responsables y se haga justicia. En la entidad, nos comentan, sigue vivo el recuerdo del caso de la Guardería ABC, de ahí que padres de menores que fueron víctimas mortales de esa tragedia hicieron acto de presencia en la manifestación. Por lo pronto, el gobernador ayer anunció que solicitó al coordinador de Protección Civil, Armando Castañeda, separarse del cargo “por el tiempo que dure la investigación… con el propósito de evitar el riesgo de ser juez y parte”. Su decisión se dio cuatro días después de la explosión. Por lo pronto, se le complica la gestión a Durazo Montaño quien, se dice, fantasea con verse como futuro secretario de Gobernación del gabinete federal y ya había iniciado una autocampaña para alcanzar su sueño.

