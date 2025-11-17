¿Quiénes cobran la Pensión Mujeres Bienestar este 18 de noviembre? Este es el calendario de pagos noviembre 2025

Con la Pensión Mujeres Bienestar las mujeres adultas mayores pueden contar con un apoyo económico para poder mejorar su economía, y para que puedanser beneficiarias, únicamente deben cumplir con tres requisitos.

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico de 3 mil pesos mexicanos que se brinda de manera bimestral a las mujeres que resultan beneficiarias, y para poder recibirlo únicamente deben cumplir con tres requisitos:

Tener de 60 a 64 años de edad Tengan nacionalidad mexicana Residir en la República Mexicana.

Para poder ser beneficiaria de este programa, quienes estén interesaras deben estar pendientes al periodo de inscripción, ya que solamente durante este podrán realizar el registro.

Al momento de realizar el registro de manera presencial, se deben presentar con una identificación vigente en original y copia, así como el acta de nacimiento legible en original y copia, la CURP de impresión reciente, un comprobante de domicilio no mayor a seis meses y un número telefónico de contacto.

Calendario de entrega de tarjetas para Pensión Mujeres Bienestar ı Foto: X: @A_MontielR

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar de noviembre 2025

De acuerdo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, las casi dos millones de mujeres beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar de 60, 61 y 62 años de edad que recibieron su tarjeta del Banco del Bienestar en octubre comenzarán a recibir sus depósitos esta semana.

En el calendario oficial de pago se establece que este martes 18 de octubre se iniciará con la dispersión de los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para quienes recibieron su tarjeta en octubre.

La dispersión de los 3 mil pesos bimestrales se realizará conforme la primera letra del primer apellido de las beneficiarias del 18 al 21 de octubre en el siguiente orden:

Martes 18 de noviembre: A, B, C, y D

Miércoles 19 de noviembre: E, F, G, H, I, J y K

Jueves 20 de noviembre: D, E, y F

Viernes 21 de noviembre: R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Calendario de pagos de Pensiones Mujeres Bienestar ı Foto: X: @A_MontielR

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar que ya contaban con su tarjeta del Banco del Bienestar previamente, recibirán el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre conforme el calendario de pagos de las Pensiones y Programas para el Bienestar.

Continúa el pago del bimestre noviembre-diciembre de las #PensionesBienestar, así como de los programas #MadresTrabajadoras y #SembrandoVida.



La dispersión bancaria se realiza en tu #TarjetaBienestar, de acuerdo con la primera letra de tu apellido. Consulta el calendario aquí:… pic.twitter.com/Et8q4NpX8D — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) November 16, 2025

Debido a esto, durante la semana del 18 al 21 de noviembre las personas que recibirán su depósito serán las que tengan como primera letra de su primer apellido la M, N, Ñ, O, P, Q y R

Los depósitos de las Pensiones y Programas para el Bienestar restantes se realizarán en el siguiente orden:

Martes 18 de noviembre: M

Miércoles 19 de noviembre: N, Ñ, O

Jueves 20 de noviembre: P, Q

Viernes 21 y lunes 24 de noviembre: R

Martes 25 de noviembre: S

Miércoles 26 de noviembre: T, U, y V

Jueves 27 de noviembre: W, X, Y, y Z