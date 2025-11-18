Avanza en el Senado ley contra la extorsión

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución para permitir al Congreso de la Unión expedir una Ley General contra la Extorsión.

Con esta acción se pretende homologar el tipo penal, los agravantes y la sanciones para quienes comentan extorsión en todo el territorio nacional, además de impulsar mecanismos para proteger y atender a las víctimas de este delito.

Con 47 votos a favor fue aprobado con unanimidad el dictamen con el que se eliminan los obstáculos que impiden un combate eficaz al delito, ya que en la actualidad existen disparidades entre el Código Penal Federal y las legislaciones estatales.

De esta manera, la extorsión se podrá investigar y perseguir de oficio, lo cual significa que no se requerirá siempre una denuncia directa para que se actúe.

Asimismo, la nueva ley prevé penas de seis a 15 años de prisión para conductas básicas de extorsión, con multas altas, y contempla hasta 34 agravantes distintos, tales como el “cobro de piso”, uso de violencia, vulnerabilidad de víctimas o participación de terceros.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña, advirtió que la extorsión se ha convertido en un mecanismo de financiamiento para el crimen organizado y representa una amenaza a la paz pública.

El dictamen, aprobado por el Senado, será enviado a las legislaturas estatales para su ratificación, como parte del proceso de reforma constitucional.

