Javier Duarte: jueza aplaza al 21 de noviembre decisión sobre libertad anticipada

Javier Duarte durante su deportación de Guatemala a México, el 17 de julio del 2017.

Luego de una audiencia que se extendió por 12 horas, la jueza federal Ángela Zamora Moreno determinó este miércoles aplazar al viernes 21 de noviembre la resolución en torno a la posible libertad anticipada para del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa

A lo largo de la jornada, la Fiscalía General de la República (FGR) ha buscado por todos los medios convencer a la jueza que liberar a Duarte representa un riesgo para la sociedad .

Para ello, presentó seis testigos en busca de desacreditar la supuesta buena conducta que, asegura su defensa, ha tenido el exgobernador en el Reclusorio Norte.

Duarte aún tiene pendiente cumplir cerca de cinco meses de su sentencia y, de no obtener la libertad anticipada, permanecerá en prisión hasta abril de 2026.

Su defensa ha recalcado que el exgobernador cumple con los criterios legales para salir antes , incluyendo un elevado porcentaje de tiempo cumplido y buena conducta validada por testigos del Reclusorio Norte.

Hace una semana, la audiencia fue diferida por la ausencia de fiscales estatales. Además, la FGR acusa a Javier Duarte de cometer irregularidades mientras estuvo preso, como resguardar alcohol, modificar su celda y alterar el orden en distintos años, sanciones que incluyeron suspensiones de visitas por quince días.

cehr