Organizaciones de transportistas se deslindan de movilizaciones y llaman a evitar afectaciones

Transportistas se deslindan de movilizaciones este 24 de noviembre ajenas.

Varios de los principales gremios de transportistas en México han emitido comunicados públicos para rechazar las movilizaciones y bloqueos anunciados para el próximo lunes 24 de noviembre, pese a que otras organizaciones convocan un megapar o con corte nacional.

La Federación Méxicoamericana de Transportistas (FEMATRAC) señaló en su posición oficial que no participará en las movilizaciones ni bloqueos planificados por otras agrupaciones.

En su comunicado, la federación destacó que no existe una convocatoria por parte de su organización y reafirmó su compromiso con el diálogo con las autoridades a todos los niveles —federal, estatal y municipal— para resolver las demandas del sector.

Por su parte, la Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO) confirmó que tampoco participará en acciones como toma de casetas o bloqueos elaborados para ese día.

INDECO justificó su decisión en el impacto que estas acciones pueden tener sobre la ciudadanía, argumentando que prioriza el derecho de las personas a transitar libremente. Además, hizo un llamado a reforzar la seguridad en tramos carreteros vulnerables.

La Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) también aclaró que no ha convocado la movilización del 24 de noviembre. A través de su comunicado, la organización señaló que mantiene mesas de trabajo constantes con autoridades de los tres niveles de gobierno para atender las problemáticas del transporte de manera institucional.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), junto con organizaciones campesinas —Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC)— ha llamado a un paro nacional que incluye bloqueos en carreteras y aduanas.

Según sus convocantes, se podría afectar al menos a 25 estados.

Las demandas del paro incluyen una mayor seguridad para los transportistas (ante el creciente número de asaltos y delincuencia en las rutas), así como respuestas a las exigencias del sector agrícola sobre precios de garantía y apoyos al campo.

ANTAC ha pedido públicamente a la población no salir a carretera el 24 de noviembre, para evitar riesgos durante los bloqueos.

Por su parte, los transportistas que rechazan participar en el paro aseguran que el diálogo institucional es la vía más eficaz para lograr soluciones duraderas, sin perjudicar la circulación de mercancías ni la vida diaria de la ciudadanía.

