Abaten a El Pichón, brazo derecho del Chapo Isidro

Fuerzas federales abatieron en Sinaloa a Pedro “N”, alias El Pichón, identificado como mano derecha de Fausto Isidro Meza Flores, El Chapo Isidro, líder del Cártel de los Beltrán Leyva, quien contaba con orden de extradición solicitada por la Corte Federal del Distrito Sur de California por los delitos de asociación delictuosa para importación y distribución de fentanilo y cocaína.

De acuerdo con el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, este hecho derivó de un enfrentamiento durante un despliegue paralelo en estados vecinos. En conferencia de prensa, autoridades federales detallaron que en ese operativo también fueron detenidos Adelemo “N” y Miguel “N”, presuntos integrantes de la facción de El Chapo Isidro. La célula, señalaron, operaba laboratorios y resguardaba infraestructura para la fabricación de metanfetamina.

El Dato: El embajador de EU en México, Ronald Johnson, felicitó al Gobierno de México “por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. ¡La justicia prevalecerá!”.

De acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar), en los cateos realizados se aseguraron inmuebles, laboratorios, precursores químicos, armas de fuego, drogas terminadas, así como equipo especializado utilizado para la producción de sustancias ilícitas.

El Gabinete de Seguridad destacó que estas acciones se llevaron a cabo de manera paralela al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia que ha intensificado el despliegue de fuerzas federales en la región y que también incluye operaciones en estados colindantes y territorios con influencia delincuencial sobre la entidad.

600 litros de precursores químicos se aseguraron en esta acción

Las autoridades también mencionaron otros resultados recientes, como la detención de Alejandro “N” en España —tras ser ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México— y cateos en Jalisco, donde fueron asegurados laboratorios, sustancias químicas y equipo especializado.

El Gabinete de Seguridad reiteró que estas intervenciones buscan debilitar a las organizaciones criminales que operan en varias entidades y reducir su capacidad de producción de drogas sintéticas, una de las principales fuentes de financiamiento de estos grupos.

El Chapo Isidro, identificado como una de las figuras más importantes relacionadas con el Cártel de Sinaloa, previamente ha sido detenido. Primero, en 2014; sin embargo, poco tiempo después fue puesto en libertad luego de que las pruebas en su contra fueran desestimadas. Posteriormente, en 2017, pero nuevamente obtuvo su libertad debido a supuestas irregularidades en su detención.