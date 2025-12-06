Entre choques y suspiros

Resulta que en las benditas redes circulan dos momentos de la participación del actor Richard Gere en la FIL de Guadalajara. En el primero se observa al protagonista de la película Mujer bonita hacer una fuerte crítica al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para luego reconocer a la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Como estadounidense, me avergüenzo profundamente de este Presidente… es un desafío para todos… su Presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo, así que le aplaudo”. En el otro momento, Gere no es el protagonista sino su interlocutora, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, quien no recibe la mejor respuesta del público cuando elogia a la mandataria mexicana. En las redes dos bandos confrontados buscan potenciar uno u otro momento. Un tercero sí revisa la participación completa del actor que, nos dicen, a sus 76 años sigue levantando suspiros. ¿Qué tal?