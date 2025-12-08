Quieren seguir la polémica sobre Ley de Aguas

Y nos piden dar seguimiento a lo que puedan provocar las declaraciones de la dirigencia nacional del PAN en contra de la Ley General de Aguas recién aprobada en el Congreso. Y es que Jorge Romero afirmó que la reforma impulsada por Morena constituye “el inicio del fin a la propiedad privada” y considera que permite una mayor intervención del Estado en actividades productivas vinculadas al uso del recurso. A este escenario se sumaron los señalamientos del activista Adrián LeBarón, quien ha insistido en defender las causas del sector rural en Chihuahua y advirtió afectaciones para las comunidades agrícolas. Nos comentan que se puede poner interesante el asunto, sobre todo ahora que se han empezado a conocer las concesiones que políticos de distintos partidos tienen en sus ranchos, al igual que varios líderes sociales en casos que pudieran dar cuenta de excesos, sobre todo, si se toma en cuenta la disponibilidad regional de agua. Por lo pronto, atentos.