CCE en Palacio

Y quien fue recibido ayer por la Presidenta Claudia Sheinbaum fue el futuro presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Fue la propia mandataria quien dio a conocer la reunión que sostuvieron con un mensaje que publicó en las benditas redes. “Recibí en Palacio Nacional a José Medina Mora Icaza, quien a partir del 10 de diciembre (mañana) será presidente del Consejo Coordinador Empresarial”. En la imagen que lo acompaña ambos aparecen sonrientes, nos comentan, lo que manda señales de encuentro entre el Gobierno y el sector empresarial en la víspera de un año que tendrá relevancia por la revisión que se hará del Tratado de Libre Comercio. También, nos dicen, sobre la continuidad de diálogo de cara a la implementación del Plan México. Medina Mora no estuvo en el encuentro de la Presidenta con empresarios de alto nivel el día que se creó el Consejo para la Promoción de Inversiones la semana pasada. Ayer ya vio directamente a la Presidenta. Ahí el dato.

