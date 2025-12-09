Delfina aplaca animosidades

Fue la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la que ayer tuvo que aplacar la animosidad de la hoy senadora morenista Mariela Gutiérrez, quien llegó ayer a Tecámac, al informe de la alcaldesa Rosa Yolanda Wong, también morenista, como queriendo arrebatarle centralidad, con mucho alarde y una ruidosa porra, nos comentan. Es sabido que antes de saltar a la Cámara alta, Mariela ocupó el cargo que hoy ostenta Rosa y que en el camino han surgido diferencias que, por lo visto, a Mariela le interesa más elevar que rebajar. El caso es que ayer la gobernadora Delfina Gómez sostuvo: “¿Es una demostración de porras o es un informe?, y lo digo con mucho respeto, porque Tecámac merece un respeto, y más allá de diferencias e intereses y protagonismo, tenemos que anteponer el bien de Tecámac. Tecámac no nació ahorita y cada autoridad hizo lo propio. Por eso decir que estoy con X o con Y no nos va llevar a nada más que a una división”. Ahí el jalón de orejas. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Autoridades colaboran con la Defensa Cártel de Sinaloa entra y ataca en Guatemala