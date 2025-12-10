CSP busca nuevo pacto con EU sobre Tratado de Aguas 

La mandataria Claudia Sheinbaum Pardo y el encargado del despacho de la Cancillería, Roberto Velasco, ayer, en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se dijo confiada en volver a alcanzar un convenio positivo con Estados Unidos, esta vez para el pago del volumen de agua faltante, conforme al acuerdo suscrito por ambos países en 1944, pues, además, hizo hincapié en que el retraso en el envío de este recurso hídrico no ha sido por voluntad, sino porque se enfrentan limitaciones para hacerlo y, pese a las cuales, ya se realizó un envío considerable en el último periodo.

Una de las adversidades es que el territorio nacional también enfrenta necesidades de agua, además de las condiciones de sequía de los últimos años. Otro factor es el ducto por medio del cual se lleva agua hacia el Río Bravo, cuyo tamaño impide trasladar un volumen mayor, explicó la mandataria.

El Dato: Trump señaló que México aún debe más de 986 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años y advirtió que los agricultores sufren daños económicos.

“Sí hay una cantidad de agua que México no ha entregado. ¿Pero por qué no la ha entregado? ¿Por gusto? No, porque no había agua, porque fue época de secas. Qué dice el tratado: “Si no entregas agua ¿qué va a pasar?, entrégala en el siguiente quinquenio”, dijo.

Enfatizó que México busca un convenio con Estados Unidos para cumplir con el tratado a través de diversas propuestas para entregar agua antes de que termine diciembre y en otros años, sin poner en riesgo a la población ni la producción agrícola. Adelantó que el jueves también se reunirá con gobernadores fronterizos para continuar con los trabajos al respecto.

“Ambos defendemos evidentemente a nuestra población, pero hay un tratado, hay que cumplir con el tratado de acuerdo con la cantidad de agua que existe y con la cantidad de agua que se puede llevar por los ductos.

“Hemos hablado —esto es importante— con todos los gobernadores; estamos hablando de Tamaulipas, Nuevo León, aunque es principalmente Coahuila y Chihuahua; la gobernadora de Chihuahua está en la mejor disposición también para colaborar; es decir, estamos unidos en este proceso con las y los gobernadores para poder encontrar el mejor acuerdo con Estados Unidos”, recalcó.

Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, señaló que nuestro país ha actuado conforme al tratado y en tanto las condiciones hidrológicas lo han permitido.

Detalló que uno de los términos del acuerdo de 1944 establece que si en el quinquenio se enfrentan condiciones de sequía, como ha ocurrido en el territorio nacional, se pueden reponer los faltantes en el siguiente ciclo.

“México recibe agua del río Colorado, recibe anualmente un volumen de mil 850 millones de metros cúbicos. Como pueden ver, recibimos más agua de la que tenemos que proporcionar mediante este tratado. Algo muy importante a decir: México está actuando conforme a lo establecido”, dijo.

En ese contexto, Roberto Velasco expuso que durante 2022 y 2023 se enfrentaron condiciones de sequía extraordinarias que superan los indicadores vistos desde 1953. Comentó que quedan por pagar mil millones de metros cúbicos; sin embargo, subrayó que este año se logró abonar una cantidad de agua que supera los ciclos anteriores.

En el quinquenio que cierra, entre 2024 y 2025, se entregaron 572 mil 662 millones de metros cúbicos, lo cual supera por mucho los 57 mil 542 entregados entre 2023-2024; a los 89 mil 455 millones en 2022-2023, y a los 296 mil 365 millones del 2021-2022.

Recordó que en abril de este año se dio una reunión para iniciar los acuerdos, la cual fue secundada por otras cuatro reuniones, de las cuales la última pactada ya se tenía acordada para este 9 de diciembre.

Enfatizó que se buscará respetar el acuerdo, pero teniendo como eje el respeto al derecho de acceso al agua para consumo humano de la población mexicana.

Se reúnen para acuerdos hídricos

Por Yulia Bonilla

Tras el nuevo amago arancelario del cinco por ciento a las exportaciones mexicanas lanzado por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a causa del retraso en la entrega de agua a su país como se fijó en el acuerdo de 1944, equipos de ambas administraciones federales sostuvieron una reunión para establecer un acuerdo al respecto.

La reunión, de la que no se conocieron los resultados hasta el cierre de esta edición, se llevó a cabo de manera virtual desde las 14:00 horas de ayer.

Al encuentro asistieron Julio Berdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores; y Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La representación del gobierno estadounidense fue encabezada por Brooke Rollins, secretaria de Agricultura, y Christopher Landau, subsecretario de Estado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además, reveló que esta reunión ya se tenía pactada antes de que su homólogo estadounidense lanzara su advertencia de imponer los gravámenes si no se le entregaba el volumen faltante del ciclo a su país.

Los LeBarón se autorizaron 150 títulos con Fox y Peña

› Por Yulia Bonilla

El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, confirmó que dentro de la comunidad LeBarón se autorizaron entre sí más de un centenar de concesiones de agua que superan los 40 millones de metros cúbicos.

Afirmó que Alex LeBarón, quien fungió como director local de la Conagua, se otorgó a sí mismo y a familiares 150 títulos para acaparar el recurso hídrico. Agregó que, como parte de la indagatoria en la zona, se analizan otras obras de retención.

“Tenemos varios casos, pero son algunos del presidente Fox y otros del presidente Peña. Fungían como funcionarios de la propia Comisión Nacional del Agua y se otorgaron a sí mismos o a algunos familiares alrededor de 150 títulos de concesión. Que estos 150 títulos se concentran o acaparan alrededor de 47 millones de metros cúbicos... Y son casos que también estamos revisando en cuanto al acaparamiento, además de algunas otras obras de retención que se han realizado sin ningún tipo de permiso”, dijo.

Efraín Morales comentó que la situación de Chihuahua es de una severidad particular por la sobreexplotación, sobre todo con casos como el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien construyó una presa en la que retuvo y acaparó alrededor de 700 mil metros cúbicos.

47 millones de metros cúbicos significan las concesiones

“Esto privó de agua a las comunidades que se encontraban aguas abajo y también a pequeños y medianos productores. Entonces, en este caso, se levantó una denuncia; el juez determinó que se demoliera la presa. Esta actividad la realizó la Conagua hace algunos meses, y eso está restablecido. Y de eso se deriva una denuncia que continúa su curso”, recordó.

Bajo este contexto, comentó que se revisan otras concesiones para dar un ordenamiento a los títulos. Insistió en que con la nueva Ley de Aguas se tendrán más elementos para proceder con el ordenamiento de todas las concesiones y así erradicar el acaparamiento y frenar la sobreexplotación para el uso ilegal del agua.

Recordó que, hasta ahora, se han revisado 536 mil títulos de concesión, que es la totalidad, y en los que se ha detectado varios concedidos para uso agrícola, pero que ilegalmente son utilizados para campos de golf u otros espacios, incluso industriales.