Jueces sin rostro, para después

Con la novedad de que el procesamiento de la iniciativa para reglamentar la figura de jueces sin rostro ha quedado pospuesta para el siguiente periodo de sesiones del Senado, el cual se llevará a cabo en febrero de 2026. Las reformas legales al Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se tenía previsto que fueran discutidas ayer en las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, pero eso ya no ocurrió. Javier Corral, quien preside la primera, consideró que hay dos temas sobre los que se requiere mejor procesamiento, entre ellos el de avanzar más en reglas más específicas, tomando en cuenta lo que al respecto han señalado organismos internacionales de derechos humanos. Ayer mismo la Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema y señaló que “por supuesto, tiene que hacerse con toda pulcritud para que no se use para otros temas”, pues la idea es la de proteger la vida de los jueces en casos específicos de juicios que tienen que ver con delincuencia organizada. Ahí el dato.