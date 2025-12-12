México y EU alcanzan un acuerdo sobre el Tratado de Aguas; entregas inician la próxima semana

México y EU alcanzan un acuerdo sobre el Tratado de Aguas.

Tras cuatro días de negociación, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo para cumplir con el tratado suscrito por ambas partes para la entrega de agua, en la cual México se ha visto retrasado, lo cual derivó en un nuevo amago arancelario por parte de Donald Trump a inicios de esta semana.

El acuerdo alcanzado versa sobre el cumplimiento del ciclo de entrega actual y el déficit que se registró en el anterior, ante lo cual México manifestó la intención de liberar 249.163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, con entregas que iniciarán la próxima semana.

De manera conjunta, informaron que se mantendrán buscando acuerdos para que se cumplan con las obligaciones establecidas en el acuerdo de 1944 y se espera que a finales de enero de 2026 puedan concretar el plan.

En un último punto, ambos gobiernos coincidieron en trabajar de manera conjunta pero también aceptaron que cuando alguno incumpla con los términos, cada nación podrá actuar “de manera soberana”, conforme a sus propios intereses nacionales, pero con apego a las obligaciones internacionales fijadas en el tratado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subrayó que hay compromiso con el cumplimiento del Tratado, respecto del cual aseguró que en ningún momento se incurrió en alguna falta.

Tras recordar que el país viene de un periodo de intensa sequía “sin precedentes”, subrayó que se consiguió entregar agua adicional, sin que esto repercutiera en la disponibilidad para el consumo humano y agrícola en la zona fronteriza del país.

“Las acciones emprendidas durante el último año muestran que México cumple conforme a la disponibilidad real del recurso, sin afectar el derecho humano al agua y la producción de alimentos, y continuará haciéndolo dentro del marco del Tratado y la cooperación binacional”, dijo.

