Paran a Taddei

Nos informan que fue en el Instituto Nacional Electoral donde pusieron el freno de mano y cuando circulaba en el carril de alta a la consejera presidenta Guadalupe Taddei, quien, se rumora, estaba a punto de madrugar a sus colegas consejeros con una propuesta de reforma electoral que pretendía llevar el próximo lunes a Palacio Nacional, para presentársela a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a nombre de todo el INE. Lo que no previó, comentan, es que después de lanzar la propuesta, ocho de 10 consejeros le dijeron que no, según explicaron, por plantear ocurrencias y no estar lo suficientemente discutida. Bueno, unos dicen que hasta contenía ilegalidades que a todos sorprendieron por ser cuestiones que para ella no deberían ser admisibles. Al final la consejera presidenta, tras el enfrenón, aceptó que el documento fuera considerado sólo como de consulta, se informó, por lo que ahora se tendrá que elaborar otra propuesta que pueda ser entregada en enero. Uf.