La carrera morenista por Zacatecas

Interesante, nos comentan, los resultados de la más reciente encuesta elaborada por la reconocida firma Enkoll, que da cuenta de que el diputado morenista Ulises Mejía Haro es el aspirante más aventajado rumbo a la postulación del candidato de la 4T al Gobierno de Zacatecas. La medición replica las preguntas y la metodología que aplica la dirigencia del guinda para elegir a sus abanderados —en la que determinadas preguntas aportan más o menos puntos—. Dato importante: la encuesta no mide a Saúl Monreal dado el impedimento estatutario partidista que aplica al senador. Así pues, de acuerdo con el estudio de Heidi Osuna, Mejía Haro encabeza la contienda interna con 39% de la preferencia efectiva, además de liderar en todos los atributos evaluados siendo el único aspirante que alcanza el puntaje máximo de 10 sobre 10 en la metodología. Muy lejos quedan aspirantes como Geovana Bañuelos, Verónica Díaz Robles, José Narro Céspedes o Carlos Puente. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Senadora de pipa y guante