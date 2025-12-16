Más ruido que gestión eficaz

Entre quienes dan seguimiento a temas financieros nos cuentan que en el viejo caso de Ficrea hay situaciones que están levantando cejas. Se trata del comportamiento de Javier Paz Zarza, quien se ostenta como representante de los afectados. Y es que hay quien señala que más que representar a estos últimos, la mayoría jubilados, y ser un buen gestor, ha optado por actuar como un agitador profesional. Lo anterior porque, nos cuentan, a pesar de que en Nacional Financiera le han explicado una y otra vez que esa institución no tiene relación legal ni fiduciaria con los pagos, él insiste en montar bloqueos y presionar muchas veces a quien no corresponde. Hay por eso ya quien ve en su proceder un intento por manipular la desesperación de los ahorradores, cuando existe un fideicomiso responsable que incluso ya ha realizado pagos parciales relacionados con este asunto. El problema, nos comentan, no es la falta de información, sino el interés de generar el ruido. Pendientes.

