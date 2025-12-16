Senadora de pipa y guante

Ni la austeridad republicana ni mucho menos la pobreza franciscana, se comenta, terminan de caber en la mentalidad de legisladores de la 4T. El más reciente ejemplo se lo lleva la senadora morenista Mariela Gutiérrez, exhibida por el periodista Jorge García Orozco, por asistir a un evento vestida con una flamante chamarra de la marca de lujo italiana Moncler, famosa por sus abrigos de alta gama, cuyo valor en los almacenes es de 30 mil 700 pesos. Nos dicen que la legisladora quiso ponerse al último grito de la moda invernal con un accesorio de la tienda que vende ropa para esquí y climas de temperaturas bajo cero, pues para hacerle frente al frío de sus tareas institucionales. Por cierto, para quienes no ubiquen tanto a la senadora Gutiérrez, nos recuerdan que últimamente ha andado metida en el ojo del huracán por pretender desestabilizar el ayuntamiento de Tecámac, en el Edomex, municipio que gobernó y donde no quiere dejar de tomar decisiones. ¡Vaya!

