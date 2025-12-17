Mal momento para bloquear

Y es en Gobernación donde se pusieron las pilas para desactivar los amagos de bloqueos y paralizaciones hechos por grupos de productores agrícolas. Y es que la dependencia a cargo de Rosa Icela Rodríguez reiteró la disposición al diálogo por parte del Gobierno y dio cuenta de datos duros sobre la atención de problemas centrales del sector: por ejemplo, que 2.8 millones de productores, de los cuales el 86% son de pequeña escala, con parcelas de hasta 10 hectáreas, reciben al menos un apoyo directo; también la entrega de 1 millón 44 mil toneladas de fertilizantes y los procesos abiertos o que están por abrirse para la entrega de apoyos a productores de trigo (seis mil 279), maíz (47 mil 593) y arroz (dos mil 706). La dependencia ha conminado a no afectar el retorno de paisanos en estas fechas. Anoche varios organismos de transporte se pronunciaron en el mismo sentido y pidieron ayuda para no verse afectados en sus tareas. No ven un buen momento para bloquear, nos comentan.

