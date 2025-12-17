No me ayudes, Gustavo

A propósito del avance de la derecha y la presión sobre la izquierda bolivariana, que es tema de conversación, nos cuentan que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bien podría decirle a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, aquello de: no me ayudes compadre. Y es que resulta que la periodista Patricia Janiot preguntó en la redes: “¿Por qué será que Petro no tiene ningún pudor en llamar nazi y fascista al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y permanece mudo y con miedo de llamar a Nicolás Maduro como un narcodictador y usurpador del poder?”, tras recordarle que éste se robó las elecciones, mientras el próximo mandatario de Chile ganó con una amplia y contundente ventaja. Y pues Gustavo no se quedó, como suele ocurrir regularmente con las ganas de responder, aunque no siempre lo haga bien: “Maduro es dictador por concentrar poderes, no hay ninguna evidencia en Colombia que sea narco. Ésa es narrativa de los EU”, respondió. Uf.