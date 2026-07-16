¿Cuándo es el fin del Ciclo Escolar según el Calendario Escolar 2026-2027 de la SEP?

El Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), por lo que en La Razón te compartimos los días que vienen marcados.
La SEP publicó este 15 de julio el Calendario Escolar 2026-2027 que es apliclable para las escuelas de educación básica pública y privada incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN) de las 32 entidades del país.
Este calendario de la SEP tiene un total de 185 días para las escuelas de educación pública y privada que comienzan el lunes 31 de agosto del 2026, y dentro de los que se contemplan dos periodos vacacionales.
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El Ciclo Escolar 2026-2027 se terminará viernes 9 de julio del 2027 en todas las escuelas de educación básica en las que sea apliclable, y durante este se tendrán al menos 8 puentes.
Calendario Escolar 2026-2027 SEP
En los 185 días del próximo ciclo escolar se tienen contemplados ocho puentes por las sesiones del CTE, dos periodos vacacionales, y seis puentes por suspensión de labores docentes.
Los ocho días de sesión ordinaria del CTE del Ciclo Escolar 2026-2027 serán los siguientes viernes:
- Viernes 25 de septiembre del 2026
- Viernes 30 de octubre del 2026
- Viernes 27 de noviembre del 2026
- Viernes 29 de enero del 2027
- Viernes 26 de febrero del 2027
- Viernes 30 de abril del 2027
- Viernes 28 de mayo del 2027
- Viernes 25 de junio del 2027
Las suspensiones de labores docentes del Ciclo Escolar 2026-2027 serán los siguientes días:
- Miércoles 16 de septiembre del 2026
- Lunes 2 de noviembre del 2026
- Lunes 16 de noviembre del 2026
- Viernes 25 de diciembre del 2026
- Viernes 1 de enero del 2027
- Miércoles 6 de enero del 2027
- Lunes 1 de febrero del 2027
- Lunes 15 de marzo del 2027
- Miércoles 5 de mayo del 2027
Los periodos de vacaciones del Ciclo Escolar 2026-2027 serán los siguientes:
- Lunes 21 de diciembre del 2026 al martes 5 de enero del 2026
- Lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril del 2027
Conocer estos periodos permite que las y los padres de familia puedan programar con anticipación aquellas actividades que realizarán con las y los estudiantes a lo largo del próximo ciclo escolar.
Además de los periodos anteriores, también se estableció que las preiscipciones estarán disponibles para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2027-2028, y se realizarán del 2 al 12 de febrero del 2027.
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