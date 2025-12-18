Aguas, Taibo al micrófono

Y resulta que Paco Ignacio Taibo II tomó el micrófono ayer, en el Zócalo. Se trataba de hablar de la importancia de la lectura y de los esfuerzos del Gobierno federal para incentivar que los jóvenes de México y de toda América Latina se adentren en el mundo de los libros, a través de la entrega gratuita de 27 obras literarias, acción en la que se han sumado varias naciones latinoamericanas. Pero no pudo contenerse: “Es un momento de tensión latinoamericana, y México y estos países que se asociaron en el proyecto responden regalando libros. Ésta es la República de Juárez, ésta es la República de Bolívar y, si me apuro un poco, ésta es la República del Che. También celebró oír a la Presidenta “resistiendo las bufonadas que nos vienen desde Estados Unidos y la prepotencia imperial que nos cae desde Estados Unidos, en un país que, por cierto —según datos de ayer— es el país que tiene el récord mundial de prohibir libros en las escuelas”. Ahí la respuesta del funcionario en quien no cabe aquello de tener la cabeza fría. En fin.