“Noroña, perdido en Noroña”

Nos dicen que el senador Gerardo Fernández Noroña no puede quedarse, como decían las abuelitas, sosiego. Es como si persiguiera el escándalo hasta en los ámbitos que escapan de su conocimiento e incluso echando pleito a los de casa. Ayer se lanzó contra el secretario de Infraestructura y Comunicaciones de Oaxaca, Carlos Vichido, a quien acusó de prepotente y desatento, aun cuando reconoció que no tiene certeza absoluta sobre el funcionario y la situación política que lo rodea. Según Noroña, sus señalamientos se basaron en comentarios que recibió durante una gira por comunidades oaxaqueñas. Pero el gobernador del estado, Salomón Jara, no tardó en salir en defensa de su funcionario. “Noroña está perdido en Noroña. Perdido, con todo respeto. Yo pensé que era un hombre que pensaba bien, pero ni sabe quién es Carlos Vichido ni qué tiene que ver una obra con otra”, dijo el mandatario local, quien lamentó que tanto él como otros políticos se pongan a hablar de Oaxaca cuando nunca van o se pasean una que otra vez, sólo para desinformar. Tsss.