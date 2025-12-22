Contexto de la reaparición

Y llamó la atención la reaparición del expresidente Enrique Peña Nieto en territorio mexicano, luego de que se reportara que fue visto en el Estado de México tras varios años de residir en Madrid, España. De acuerdo con información difundida, el exmandatario habría acudido a instalaciones del SAT en Metepec, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento público de su parte. Algunos reportes públicos han señalado que su visita estaría relacionada con asuntos de carácter familiar y personal, lo que explicaría su regreso breve al país y no un intento de reinsertarse en la vida pública o política. Sin embargo, el retorno del expresidente ocurre en un contexto particularmente delicado para figuras priistas, marcado por la reactivación de procesos judiciales de alto perfil. Entre ellos están el del exgobernador de Chihuahua César Duarte, vinculado a proceso por presunto lavado de dinero, y el del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, quien pese a que parecía tener un pie fuera de prisión, enfrenta la posibilidad de que su estancia tras las rejas se prolongue. Pendientes.

