“Farmacia del sombrero”

Así que el Movimiento del Sombrero, cuya principal representante es hoy en día Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, no se quiere quedar atrás en la batalla por ser referencia no sólo política, sino también en temas de ayudas sociales. Al menos así les pareció a quienes el fin de semana atestiguaron la apertura de una “farmacia gratuita del sombrero” por parte de la diputada Guadalupe Arias, integrante también del grupo político, la cual estuvo encabezada por la viuda de Carlos Manzo. “El día de hoy acompañé a la diputada federal Lupita Arias a la inauguración de la nueva farmacia gratuita en San Andrés Coru —localidad del municipio de Ziracuaretiro, en Michoacán—. “El legado de Carlos Manzo sigue y seguirá vigente, aunque les incomode que lo sigamos nombrando, vayan acostumbrándose, porque por muchos años así será”, señaló Grecia en una publicación en las benditas redes, tras cortar un listón. Y pues sí, en la fachada del pequeño establecimiento está pintado un sombrero. Ahí el dato.

