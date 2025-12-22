Fecha para el tren

Nos cuentan que cada vez se ve más cercana la concreción del Tren Suburbano Lechería-AIFA, conexión fundamental para que las personas accedan a la terminal aérea inaugurada hace ya casi cuatro años. Ayer, la Presidenta Claudia Sheinbaum recorrió la obra, que va al 92 por ciento, y comprometió al personal para que en la siguiente Semana Santa esté lista para transportar a más de 82 mil pasajeros diarios. Tras el recorrido de prueba se supo que la obra, prometida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para junio del 2022, sufrió un retraso nada menor por problemas para conseguir terrenos y debido también a la atención que se dio a las colonias colindantes con las estaciones. “Había mucho conflicto social, muchas colonias, municipios pedían que se hicieran obras adicionales, al mismo tiempo que se hacía el tren. Y con razón. Estas obras requieren necesariamente la mejora de las condiciones de vida de la población que se encuentra alrededor”, dijo.

