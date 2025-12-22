Pago de agua a EU

Con la novedad de que en las primeras horas de este día se tenía previsto realizar la apertura de una de las compuertas de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, dentro de un proceso para entregar una parte de los adeudos de agua que tiene México con Estados Unidos, se informó anoche. Desde las redes sociales del municipio de General Bravo, en Nuevo León, se recomendó a la población permanecer alejada del cauce del río San Juan. La Cancillería informó anoche que para atender los compromisos de México identificó “acciones extraordinarias” dentro de las estipulaciones del tratado de 1944, que “incluyen entregas de un volumen de agua del río San Juan, las cuales se realizarán considerando las limitaciones operativas y privilegiando el uso agrícola en México”. También refirió que “las entregas a los Estados Unidos se realizarán cuando exista disponibilidad operativa en el sistema hidráulico mexicano dando prioridad al consumo humano”. Sostuvo que esa misma fuente de agua ya se ha usado en el pasado para atender esos mismos compromisos. Sea lo que sea. Atentos.

TE RECOMENDAMOS: Beneficia a 4 millones de personas Inauguran Central Josefa Ortiz Téllez Girón