Acapulcazo de Claudia

Con la novedad de que la Presidenta Claudia Sheinbaum se tomará tres días de vacaciones y lo hará en Acapulco. O sea, se regalará un Acapulcazo —distanciándose así de quienes optan por viajezotes al extranjero. Ella misma lo confirmó ayer, por lo cual los días jueves, viernes y sábado los reporteros que cubren sus actividades de manera cotidiana y los organizadores de la conferencia no deberán madrugar. Por cierto, que parece que ese descanso a la mandataria le hace cierta ilusión, pues ayer cuando le preguntaron si tenía previsto acudir a una festividad a Chilpancingo respondió: “Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco, tres días”, y se soltó a reír. “El 25, 26 y 27… Vamos a pasar Navidad allá”. Luego se hizo un breve silencio que la propia mandataria se encargó de romper: “¿Qué más? Me quedé pensando en las vacaciones”, dijo con humor. “Y voy a estar pendiente, obviamente”, cerró Sheinbaum que en una ésas está ya contando los días.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Sigue la presión de Alcalde Luján