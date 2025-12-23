Grecia no se encarta... ni se descarta

Nos dicen que no hay que perder de vista que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, sigue siendo un personaje fuerte —o al menos presente— con miras a las elecciones a la gubernatura de Michoacán en 2027. Aun cuando la viuda de Carlos Manzo, asesinado hace poco más de dos meses, ha dejado claro que esa aspiración no está entre sus prioridades, tampoco dio un no rotundo a la posibilidad de encabezar la candidatura del Movimiento del Sombrero al que pertenece, ya que, como ella misma dijo, si bien le han dado ganas de claudicar como sucesora de su marido, le ha podido más el hecho de mantener el legado de quien le plantó cara al crimen organizado, algo que, dicen muchos que la apoyan, no sería tan distinto a la hora de extender esa lucha. Vale la pena echarle una mirada a la entrevista que Grecia concedió a la periodista Mónica Garza en la que habla de esto y mucho más.

