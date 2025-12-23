Raúl Rocha se aferra a la suerte

Nos explican que, aunque un juez rechazó la protección al socio mayoritario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, para mantenerse en calidad de testigo protegido y con esto no ir a la cárcel, en medio de las acusaciones en su contra por tráfico de armas e hidrocarburos, al empresario no se le acaban las opciones de librar la justicia, pues aun cuando la Fiscalía General ya denunció que este controvertido personaje, ligado al famoso certamen de belleza, no ha asistido a las diligencias para las que ha sido citado y que por eso no merece más criterios de oportunidad, la defensa de Rocha todavía puede presentar un recurso de revisión para mantener aquel privilegio, mismo que tendrá que someterse a consideración de un tribunal colegiado y esto, nos recuerdan, puede tardar varios meses más, sin que la justicia tenga para cuándo. Ni modo, a esperar.

