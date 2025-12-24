Justicia en caso Monzón

Tras un largo juicio en el que no pocas veces se acusó que se aplicaron tácticas dilatorias y artilugios legales para entorpecerlo, ayer un tribunal de Puebla determinó que el expolítico priista Javier López Zavala y las dos personas que contrató para ejecutar el crimen, son culpables del feminicidio de la abogada y activista en favor de las causas de las mujeres, Cecilia Monzón. El asesinato perpetrado por dos hombres que le dispararon cuando la abogada viajaba en su camioneta en calles de Cholula, Puebla, en 2022, conmovió al país e incluso provocó una condena del Gobierno de España, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre otros. El siguiente paso en el juicio es que se determine la sentencia contra quien fuera candidato a gobernador de Puebla, y es sabido que la familia de la abogada busca que se le aplique la pena máxima que para ese delito es de 60 años de prisión. Pendientes.

