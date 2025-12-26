Una rayita más al tigre

Nos dicen que los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador simplemente no comprenden por qué genera tanto enojo que se den sus gustitos, si libres son de dárselos, más, según ya han expresado, si lo hacen con el dinero de su bolsillo y, también dicen, de su esfuerzo. Quizá acá recaiga el problema, como ya se les ha hecho ver, no son los gustitos, sino el tamaño de éstos y la falta de congruencia con los principios ampliamente difundidos por su padre, aquello de la austeridad, lo de vivir en la justa medianía o, ya más emocionados, la pobreza franciscana. Ayer no fue novedad encontrar otra de estas contradicciones, ya típicas en la familia del exmandatario: su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, quien para su infortunio fue captado y grabado en Houston, donde vive de manera holgada, saliendo de una lujosa tienda que, hasta chiste parece, se caracteriza por el “lujo discreto”, aunque no por sus discretos precios. Uf.

