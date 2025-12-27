Destaca CSP lugar dos de México en el mundo con menor tasa de desempleo

En el último lustro, México ha consolidado una tendencia a la baja en las cifras de desempleo, lo que ha colocado al país con el segundo nivel más bajo a nivel mundial, sólo detrás de Japón, así lo destacó este viernes la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El escenario fue atribuido por la mandataria a las políticas que se implementaron con la llegada del movimiento de la Cuarta Transformación al gobierno.

“Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados”, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

De acuerdo con el ranking de desempleo de la plataforma Expansión Datosmacro.com, que cita la propia Presidenta, este año México reportó una tasa de desempleo de 2.7 por ciento. Si comparamos esta cifra con el último pico de desocupación que se registró en 2020, cuando la tasa alcanzó 5.4 por ciento, el país logró una disminución de 51 por ciento en el nivel de paro.

El Dato: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, el acumulado de creación de plazas laborales en 2025 es de 520 mil 643 puestos de trabajo.

Aunque de 2024 a 2025 hubo un leve incremento, de 2.4 a 2.7 por ciento, de 2020 a la fecha este indicador ha disminuido de manera sostenida. En la observación de los datos por género, la tasa de desocupación en hombres es ligeramente mayor (2.7 por ciento) que la de las mujeres (2.4 por ciento).

El año pasado, Datosmacro.com colocó a México como el país con menos desocupación a nivel global, incluso describió su tasa de desempleo como “insignificante”, más aún “si la comparamos con la de Sudáfrica, el país con más paro del mundo, donde el desempleo fue de 32.7 por ciento” en 2024.

“Una tasa de paro tan baja, unida al hecho de que México es la decimotercera economía del mundo por volumen de PIB, hacen pensar que el nivel de vida de su población es muy alto”, señaló la plataforma de datos.

“Podemos confirmarlo revisando algún otro indicador: el Índice de desarrollo humano (IDH), mide el progreso de un país. México se encuentra en el puesto 77 del ranking de IDH formado por 193 países, luego, puede considerarse uno de los países con mejor índice de progreso”, agregó.

Para la maestra en economía y directora de México, ¿cómo vamos?, Sofía Ramírez, si bien los resultados permiten comparar a nivel global, lo que se debe analizar en el rubro laboral dentro de México es la alta informalidad que hay, debido a que durante los últimos tres trimestres se elevó, así como la calidad de empleos que se están ofreciendo y que, consideró, en realidad es baja.

“Pareciera que, en México, el empleo está a todo dar, pero lo que no volteamos a ver es la baja creación de empleo de calidad; es decir, aquel que tiene prestaciones, que en promedio te paga el doble, que tienes la seguridad de un contrato y ese empleo formal, en los primeros íbamos mal”, dijo.

Desde su punto de vista, México tendría que crear 100 mil nuevos puestos de trabajo al mes en el campo formal, pero el año cerrará con una cuarta parte de la meta del millón 200 mil acumulados.

“No sólo puede verse el dato de desempleo, sino considerar la persistente informalidad que hay en el mercado mexicano, que es una estadística del desempleo que no puede verse separada… La informalidad muchas veces es una unidad económica de subsistencia, donde las personas trabajan porque no encuentran trabajo en otro lado”, dijo.

Por otro lado, la directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller Pagaza, señaló que el peso mexicano se perfila a cerrar el 2025 con su mayor apreciación en registro, desde que se tiene un régimen cambiario de libre flotación; es decir, desde 1994. Además, el peso se convirtió en la sexta divisa más apreciada del año.

La especialista atribuyó el escenario a la debilidad que alcanzó al dólar y el aumento del precio de la plata, de la cual México es el principal productor a nivel global, pues se estima que en 2024 produjo 185.7 millones de onzas, lo que significó un incremento de dos por ciento respecto a 2023 y además representó 22.6 por ciento de la producción en todo el mundo.

Precio de gasolina se mantendrá estable

LA SECRETARÍA de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener) anunciaron que la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina continuará el próximo año.

En un comunicado, ambas dependencias señalaron que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará el plan en ninguno de los elementos, ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor.

Recordaron que dicha estrategia se encuentra vigente desde el 1 de marzo del año en curso, la cual es un pacto voluntario con empresarios gasolineros orientado a mantener el precio de la gasolina regular, con octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro.

El acuerdo, instrumentado para dar estabilidad, fue coordinado en conjunto entre las secretarías de Energía, Hacienda, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como con la Comisión Nacional de Energía, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumidor y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.