Tambalea triunfo verde

Y hablando de Veracruz, nos piden no perder de vista el proyecto que está difundiendo el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Reyes Rodríguez Mondragón, sobre la elección en el municipio de Tamiahua, Veracruz. Su propuesta consiste en que se anule la elección, celebrada el pasado 1 de junio. Lo anterior al advertir que la candidata ganadora, Citlali Medellín, del Partido Verde, rebasó el tope de gasto de campaña en más de 63 por ciento. Nos dicen que la propuesta no gustará nada a la cúpula del partido del tucán, pero ya se verá en qué sentido votan los integrantes del pleno del Tribunal. Por lo pronto, Rodríguez también plantea que el Congreso local emita una nueva convocatoria para realizar una elección extraordinaria. Se va a poner bueno porque la impugnación viene nada menos y nada más que de Morena y el PT. Uf.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Claudia presume Aca