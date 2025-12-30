El décimo detenido del caso Manzo

Nos dicen que la presión que ha ejercido la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, para no descartar el móvil político en las investigaciones por el asesinato de su esposo y expresidente municipal, Carlos Manzo, se mantiene firme, a pesar de que las autoridades a cargo de las pesquisas insisten en que se trató más bien de un atentado del crimen organizado. Ayer, la edil se adelantó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán para anunciar la décima detención relacionada con el caso, un hombre que, dijo sin dar más detalles, estaba enterado de todo el plan alrededor del atentado. En el anuncio, Grecia aprovechó para advertir que, como hasta ahora, durante el próximo año que está a nada de comenzar, seguirá exigiendo justicia por este crimen y recordó que el Movimiento del Sombrero al que pertenece está “más fuerte que nunca”, con todos “los ojos nacionales puestos en Uruapan”.

