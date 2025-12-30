Guiño a la CNTE

Mucha expectativa ha generado, dicen, la reacción que pueda haber desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), después de que ayer se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto que concretará la reducción de edad para que las y los trabajadores del Estado puedan jubilarse. Nos explican que si bien esta medida, que entrará en vigor en enero de 2026, implica al amplio espectro de burócratas, unos 2.1 millones, habrá un sector del magisterio disidente que también resultará beneficiado. Lo que algunos auguran es que es muy posible que la noticia no termine por disuadir los amagos de paro que están en la agenda de la CNTE para el próximo año, pues puede que la impaciencia de los maestros no haga clic con una norma escalonada que se hará realidad plenamente hasta 2034. Veremos.