Victoria contra la comida chatarra

Y el que se alzó con algunos vítores por avanzar en la defensa de las políticas de prevención de la salud de la Presidenta Claudia Sheinbaum fue el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien anunció que la SEP obtuvo 26 sentencias favorables en los juicios de amparo que promovieron algunas empresas que se aferraban a mantener la venta de comida chatarra en escuelas del país; sin embargo, como ya nos hizo ver el propio secretario, todavía faltan algunas batallas legales por la causa de reducir la exposición de niños, niñas y adolescentes a productos con altos niveles de grasas, azúcares y sodio, pues hay impugnaciones vigentes relacionadas con universidades e instituciones de educación superior cuyas resoluciones están en veremos y que hacen que, si bien la meta está cerca, las autoridades educativas deban dar el extra para hacer que el 14 por ciento de planteles que aún se resisten a la prohibición terminen por cuadrarse. Pendientes.