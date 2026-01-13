El ISSSTE tiene préstamos que son accesibles para los trabajadores del Estado que aún se encuentren activos, y tambié para los jubilados y pensionados con tasas de interés baja.

Los préstamos del ISSSTE tienen modalidad ordinaria, especiales, por adquisición de bienes de uso duradero y damnificados, y estos pueden ser solicitados mediante el Sistema de Inscripción y Asignación Electrónica de Préstamos Personales (SIAEPP) del ISSSTE.

Con la finalidad de evitar el coyotaje y tener más transparencia en los procesos de los préstamos, estos ya no son otorgados mediante sorteos a partir del 2026, sino que ahora se darán a conocer las asignaciones de prestamos en una lista.

Préstamos ISSSTE 2026 ı Foto: Especial

¿Cómo y cuándo consultar resultados de los préstamos del ISSSTE 2026?

Los resultados del préstamo en su modalidad personal del ISSSTE de enero del 2026 ya fue publicada, y esta puede ser consultada en la página oficial ASISSSTE, en donde se deberá ingresar el folio para poder consultar los resultados.

El folio de registro que debe ingresarse en la página oficial de ASISSSTE para consultar los resultados de la primera asignación de préstamos personales tiene un total de siete dígitos, en los que se incluyen los ceros que se encuentran a la izquierda.

De acuerdo con el ISSSTE, en la primera asignación de préstamos de enero del 2026 se tuvo un total de 7 mil 810 préstamos asignados, los cuáles se dividieron de la siguiente manera:

3 mil 312 Ordinarios

358 Exclusivos para pensionados

2 mil 879 Especiales

Mil 261 Conmemorativos

Las y los trabajadores, pensionados y jubilados que quieran pedir un préstamo del ISSSTE deben ingresar a la página oficial de ASISSSTE, en donde deberán acceder a la sección Económicas para poder dar clic en la opción Registro para asignación.

El trámite para solicitar un préstamo del ISSSTE es totalmente gratuito y se realiza sin intermediarios, lo que quiere decir que las y los interesados en obtener un préstamo deben realizar el proceso de manera personal.

Préstamos ISSSTE enero 2026 ı Foto: X: @ISSSTE_mx

¿Cuáles son los requisitos para pedir un prestamo ISSSTE?

Las y los interesados en solicitar un préstamo ISSSTE en 2026 deben contar con los siguientes requisitos:

Se debe contar mínimo con seis meses de incorporación total al régimen de seguridad social del ISSSTE.

El descuento mensual que se realizará por el préstamo solicitado no debe rebasar el 50 por ciento del salario básico, o bien, el 50 por ciento del monto correspondiente a la pensión.

No se debe tener un préstamo personal activo. En casos de renovación de préstamo ordinario esta regla no aplica.

Los registros para los préstamos del ISSSTE se realizan todos los días lunes, y en caso de que el lunes sea un día de asueto, se deben realizar el día hábil sigueinte, y es muy importante seleccionar adecuadamente el tipo de préstamo, ya que una vez que este sea asignado no se podrá cambiar.

Coyotaje ISSSTE ı Foto: X: @ISSSTE_mx

