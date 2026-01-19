Pide sacar embajadas de Miguel Hidalgo

Y habrá que ver, nos comentan, qué reacciones genera una controversial exigencia que acaba de hacer el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. Y es que el panista dio a conocer en un video su solicitud para que la Secretaría de Relaciones Exteriores reubique fuera de la demarcación que administra las embajadas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Las primeras dos están en Polanco y la segunda, en la colonia Irrigación. Tabe acusó que estas embajadas representan a gobiernos que han oprimido a sus pueblos, acallado voces, encarcelado inocentes y abusado del poder. “Nosotros no podemos normalizar eso… no podemos recibir con los brazos abiertos a quienes representan gobiernos criminales, no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de millones de personas... Hasta que esos países tengan gobiernos legítimos, electos por su gente, en donde se represente la libertad y se libere a los presos políticos, entonces serán bienvenidos”.

