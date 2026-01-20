Morena descarta riesgo para México ante aranceles de Trump

Ante el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de imponer nuevos aranceles a seis países europeos, la diputada Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, afirmó que este tipo de medidas forman parte de una política recurrente de confrontación comercial y no representan, por ahora, un riesgo estructural para México.

“Es parte de su política golpista, arancelaria, confrontativa con todo el mundo. Sin menospreciar estas declaraciones, históricamente terminan en procesos de negociación”, señaló la legisladora, al expresar su confianza en que México llegará fortalecido a la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Gómez Pozos subrayó que el país no enfrenta este proceso desde una posición de debilidad, al destacar el incremento histórico en la recaudación fiscal, mayores niveles de inversión y una economía interna sólida.

Recordó que la presidenta de México informó recientemente un aumento cercano a 500 mil millones de pesos en ingresos tributarios, lo que —dijo— fortalece la capacidad negociadora del Estado mexicano.

“México no está de rodillas negociando un tratado. Tenemos muy buenas cuentas que entregar”, afirmó.

Sobre la disminución en el flujo de remesas, la diputada de Morena aseguró que no se ha reflejado en un deterioro económico de las comunidades que tradicionalmente dependen de estos recursos.

Argumentó que el crecimiento de la clase media y la reducción histórica de la pobreza son resultado de una política económica centrada en el humanismo mexicano, que busca disminuir la dependencia de ingresos externos.

“No se ha visto una afectación real; al contrario, hemos tenido cada día mejores noticias en la economía interna”, sostuvo.

En cuanto a la posible reforma electoral, Gómez Pozos aclaró que no existe aún una iniciativa formal presentada por el Ejecutivo, por lo que consideró prematuras muchas de las versiones que circulan en el debate público.

Aseguró que desde la Comisión de Presupuesto solo se atenderán eventuales impactos financieros una vez que exista una propuesta concreta.

Reiteró que en las reuniones de análisis se ha escuchado a expertos y fuerzas políticas, con la certeza de que no se busca afectar la autonomía del INE, sino hacer más eficiente y menos costoso el sistema electoral, sin menoscabo de la democracia.

MSL