Impugnan envío de criminales a EU

Un grupo de abogados y familiares de integrantes de cárteles acusaron al Gobierno de México de violar las leyes al enviar a casi un centenar de ciudadanos mexicanos hacia Estados Unidos sin una orden de extradición.

En conferencia de prensa, Yarey Sánchez Lagunas, abogada de dos personas que fueron enviadas a EU en el último año, señaló que “México hoy se encuentra presentando una fuerte presión en materia de seguridad y cooperación”.

“Esto nos obliga a preguntarnos con toda seriedad si este tipo de decisiones están siendo utilizadas para mostrar resultados políticos, aun cuando implique sacrificar el debido proceso”, dijo.

92 miembros del crimen organizado han sido enviados a EU

Sánchez Lagunas es la abogada de Itiel Palacios García, miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que fue enviado al país vecino en febrero pasado, y de Pablo Edwin Huerta Nuño, otro integrante de la cúpula de los Arellano Félix que fue trasladado en agosto.

Vanesa Guzmán, pareja de un líder regional del cártel de Los Zetas, incluso interpuso una demanda penal contra altos funcionarios del Gobierno de México.

En su denuncia presentada el lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR), acusó a funcionarios de seguridad mexicanos de “traición a la patria”, aunque los abogados de los detenidos que fueron transferidos señalaron que no contaban con los recursos legales dentro de México para impugnar los traslados ahora que sus clientes están fuera del país.

“El envío de mi pareja no es otra cosa que un destierro”, subrayó Guzmán. “Al día de hoy no sabemos de él. No ha hecho ni siquiera su llamada legal permitida”.

Los señalamientos se producen a menos de una semana después de que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum envió a 37 detenidos hacia Estados Unidos en lo que los analistas han descrito como una ofrenda por parte de las autoridades mexicanas para contrarrestar las crecientes amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de emprender acciones militares contra los cárteles.