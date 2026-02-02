Más de 8.3 millones de estudiantes, valorados con estrategia Vive saludable, vive feliz: Mario Delgado

El secretario de Educación Pública, Mario DelgadoCarrillo, informó que la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, avanza de manera sólida y sostenida en todo el país, consolidándose como una políticapública prioritaria del Gobierno de México para garantizar el bienestar integral de niñas y niños de educación primaria.

Destacó que, como parte de las Jornadas de Salud Escolar, se han realizado más de 66 mil asambleas informativas, con la participación de más de 8 millones de madres, padres de familia y personas tutoras, quienes otorgaron su consentimiento para la valoración de peso y talla, agudeza visual, salud bucal y pláticas de promoción de estilos de vida saludables de sus hijas e hijos.

Delgado Carrillo informó que, de marzo de 2025 al 23 de enero de 2026, se han valorado 8 millones 391 mil 424 estudiantes en 66 mil 611 escuelas primarias públicas urbanas, rurales, indígenas y comunitarias, gracias al trabajo coordinado de 8 mil 118 especialistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS Bienestar, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) y la Secretaría de Salud, organizados en 738 brigadas de salud escolar.

El titular de la SEP precisó que ocho entidades federativas: Aguascalientes, Chiapas, Colima, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz ya concluyeron las jornadas de salud, beneficiando a 3 millones 40 mil 447 estudiantes de 28 mil 481 escuelas, mientras que Hidalgo y Sinaloa finalizarán en febrero y el resto de los estados lo hará antes del cierre del ciclo escolar 2025–2026.

Asimismo, informó que se han entregado más de 8 millones de Informes de Resultados a las familias, con recomendaciones para promover estilos de vida saludables desde casa y, en los casos necesarios, canalizar a las niñas y niños a las unidades médicas correspondientes.

Como parte del componente preventivo, se han aplicado más de 8 millones de dosis de flúor, acompañadas de la entrega de cepillos dentales y orientación sobre la técnica correcta de cepillado, fortaleciendo la salud bucal desde edades tempranas.

Delgado Carrillo subrayó que, gracias a la colaboración con la iniciativa privada, se cuenta con 2 millones de lentes gratuitos garantizados para niñas y niños con problemas de agudeza visual, los cuales se están entregando durante el presente ciclo escolar tras valoraciones realizadas con tecnología de alta calidad.

Añadió que, para la atención de niñas y niños con problemas de estado nutricional y de salud bucal, el IMSS Ordinario, el IMSS Bienestar y la Secretaría de Salud cuentan con más de 4 mil 500 clínicas en todo el país; a la fecha, se han brindado más de 700 mil atenciones médicas a nivel nacional.

Finalmente, señaló que la estrategia Vive saludable, vive feliz forma parte ya de la agenda permanente de los Consejos Técnicos Escolares (CTE) desde el ciclo 2025–2026, y cuenta con un repositorio digital en constante actualización en vidasaludable.gob.mx, con materiales de apoyo para familias, docentes y comunidades escolares.

