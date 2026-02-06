Reducción de recursos y pluris, una “regresión”

En espera de la presentación de la reforma electoral presidencial, el dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, advirtió que no acompañarán ningún planteamiento que signifique una “regresión” y que no apoyará los planes para reducir el dinero que se destina a los partidos políticos y bajar el número de candidaturas plurinominales que llegan al Congreso.

Aseguró que la iniciativa de esta reforma está en construcción, por lo que nada está definido. “Eso es regresión, no va a estar con nosotros… Todo lo que signifique avance hay que apoyarse”, señaló.

Al término de la Conmemoración del 109 Aniversario de la Constitución, señaló que “la Presidenta ha sido muy abierta. Es una demócrata. Ella va a empujar algo que beneficie a la democracia y vamos a estar con ella”.

El Dato: Una vez que la reforma electoral llegue a San Lázaro, comenzarán los foros de discusión, en los que participarán expertos en la materia, la oposición e integrantes del INE.

Tras consultarle si el PT apoyaría una posible reducción de prerrogativas a partidos y plurinominales, aseguró que “no va a estar con eso la Presidenta. Todo lo que signifique avance hay que apoyarlo y la Presidenta es una demócrata”.

Señaló que los temas de la reforma siguen en debate; “es un producto que se está construyendo, no hay nada definitivo. Se está construyendo y se está abierta a las distintas voces de los partidos”.

“Creemos que la Presidenta tiene una visión del futuro y siempre ha estado con las causas que signifiquen avance y progreso para el país… Vamos nosotros adelante. Nada que signifique regresión”, sostuvo Alberto Anaya.

El también senador señaló que todos los días hablan con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aseguró que “van a tener que estar también con la Presidenta, no se preocupe, ellos son institucionales. Ellos no se extravían”.

Por separado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reiteró que se prevé que, en las próximas semanas, la jefa del Ejecutivo fedral envíe la iniciativa de reforma electoral e indicó que se tiene como plazo el mes de febrero.

En declaraciones a representantes de medios de comunicación, en el marco de la ceremonia de conmemoración de la Promulgación de la Constitución de 1917, en Querétaro, expuso que las reuniones siguen adelante.

Dijo estar enterado de que el Partido Verde y el PT llevan tres reuniones con la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, y con Pablo Gómez, quien encabeza la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, donde se está redactando.

“Espero que cuando terminen la redacción, nos puedan enviar la iniciativa que acuerden los tres partidos, Morena, PT y PVEM. Podría ser la segunda o tercera semana de febrero; tenemos como plazo fatal el mes de febrero, si no se nos van a complicar los tiempos para la aprobación de la reforma constitucional y la reforma legal”, señaló.

Monreal Ávila aseguró que, una vez que la propuesta llegue a la Cámara de Diputados, se abrirán foros para que participen el PRI, el PAN, MC y expertos en materia electoral.

Cuestionado acerca de los cambios que se prevén sobre las y los diputados plurinominales, Monreal Ávila indicó que este tema está superado y va a quedar como está actualmente: 300 y 200, con la fórmula de representación proporcional, como la Constitución Política lo señala.

“Es decir, un sistema mixto, con mayoría relativa de 300 distritos y 200, como lo establece actualmente la Constitución; creo que ese tema está superado. Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad”, finalizó.